DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft Aktie
WKN DE: A13SUL / ISIN: DE000A13SUL5
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08.04.2026 09:55:47
EQS-DD: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG: Marta Frida Weiland, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
|Nimrodstr. 23
|13469 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.defama.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104282 08.04.2026 CET/CEST
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