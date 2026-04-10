Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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10.04.2026 16:11:13

EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Erwerb von 17.123 Aktien aus genehmigtem Kapital durch Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“) und Performance Share Units („PSUs“). ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.04.2026 / 16:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Johannes
Nachname(n): Bruder

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Delivery Hero SE

b) LEI
529900C3EX1FZGE48X78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2E4K43

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 17.123 Aktien aus genehmigtem Kapital durch Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“) und Performance Share Units („PSUs“). Transaktion als Teil eines Mitarbeitervergütungsprogramms.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
20,36 EUR 29.684,88 EUR
20,36 EUR 318.939,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
20,36 EUR 348.624,28 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


10.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet: www.deliveryhero.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




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