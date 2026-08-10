Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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10.08.2026 16:39:44
EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Sale of 2,728 shares at a price of EUR 37.07456763 per share within the settlement of Restricted Stock Units ('RSUs') for the settlement of taxes ...
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
10.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Str. 70
|10117 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|LEI Code:
|529900C3EX1FZGE48X78
|End of News
|EQS News Service
|
106438 10.08.2026 CET/CEST
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
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|24.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
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|Barclays Capital
|16.07.26
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|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Delivery Hero Hold
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