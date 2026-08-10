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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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10.08.2026 16:39:44

EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Sale of 2,728 shares at a price of EUR 37.07456763 per share within the settlement of Restricted Stock Units ('RSUs') for the settlement of taxes ...




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

10.08.2026 / 16:38 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Johannes
Last name(s): Bruder

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Delivery Hero SE

b) LEI
529900C3EX1FZGE48X78 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A2E4K43

b) Nature of the transaction
Sale of 2,728 shares at a price of EUR 37.07456763 per share within the settlement of Restricted Stock Units ('RSUs') for the settlement of taxes and duties as part of an employee compensation programme. Transaction as part of an employee compensation programme.

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
37.0745676 EUR 101,139.4205 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
37.0745676 EUR 101,139.4205 EUR

e) Date of the transaction
07/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


10.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Delivery Hero SE
Oranienburger Str. 70
10117 Berlin
Germany
Internet: www.deliveryhero.com
LEI Code: 529900C3EX1FZGE48X78



 
End of News EQS News Service




106438  10.08.2026 CET/CEST





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