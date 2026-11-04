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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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04.11.2026 08:30:35

EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

04.11.2026 / 08:30 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Johannes
Last name(s): Bruder

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Delivery Hero SE

b) LEI
529900C3EX1FZGE48X78 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A41YH12

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
37.20 EUR 2,099,344.80 EUR
37.20 EUR 111.60 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
37.20 EUR 2,099,456.40 EUR

e) Date of the transaction
29/10/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


04.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Delivery Hero SE
Oranienburger Str. 70
10117 Berlin
Germany
Internet: www.deliveryhero.com
LEI Code: 529900C3EX1FZGE48X78



 
End of News EQS News Service




107752  04.11.2026 CET/CEST





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