Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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04.11.2026 08:30:35
EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Str. 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|LEI Code:
|529900C3EX1FZGE48X78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107752 04.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Delivery Hero
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|EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Verkauf (EQS Group)
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04.11.26
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04.11.26
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04.11.26
|EQS-DD: Delivery Hero SE: Niklas Östberg, sell (EQS Group)
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03.11.26
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