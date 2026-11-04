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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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04.11.2026 08:30:35

EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.11.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Johannes
Nachname(n): Bruder

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Delivery Hero SE

b) LEI
529900C3EX1FZGE48X78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A41YH12

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
37,20 EUR 2.099.344,80 EUR
37,20 EUR 111,60 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
37,20 EUR 2.099.456,40 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Str. 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet: www.deliveryhero.com
LEI Code: 529900C3EX1FZGE48X78



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107752  04.11.2026 CET/CEST





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