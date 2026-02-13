EQS-DD: Delivery Hero SE: Dr. Johannes Bruder, Verkauf von 9.394 Aktien zum Preis von EUR 22,45981 je Aktie im Rahmen der Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs“) zur Begleichung von ...

Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|
13.02.2026 16:56:08
Dr. Johannes Bruder, Verkauf von 9.394 Aktien zum Preis von EUR 22,45981 je Aktie im Rahmen der Abwicklung von Restricted Stock Units („RSUs") zur Begleichung von ...
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Straße 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
