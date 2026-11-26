Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|
26.11.2026 16:45:34
EQS-DD: Delivery Hero SE: Marie-Anne Popp, Placement of a discretionary sell order for a maximum total of 8,224 shares at a minimum price of EUR 36.50 per share
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
26.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Str. 70
|10117 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|LEI Code:
|529900C3EX1FZGE48X78
|End of News
|EQS News Service
|
108428 26.11.2026 CET/CEST
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