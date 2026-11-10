Deutsche Beteiligungs Aktie

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WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7

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10.11.2026 14:10:32

EQS-DD: Deutsche Beteiligungs AG: Tom Alzin, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

10.11.2026 / 14:10 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Tom
Last name(s): Alzin

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Deutsche Beteiligungs AG

b) LEI
529900I88AOT7YXRMQ23 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A1TNUT7

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
20.2773 EUR 20,277.30 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
20.2773 EUR 20,277.3000 EUR

e) Date of the transaction
10/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


10.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Deutsche Beteiligungs AG
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
Internet: www.dbag.de
LEI Code: 529900I88AOT7YXRMQ23



 
End of News EQS News Service




107932  10.11.2026 CET/CEST





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