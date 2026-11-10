Deutsche Beteiligungs Aktie
WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7
|
10.11.2026 14:10:32
EQS-DD: Deutsche Beteiligungs AG: Tom Alzin, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
10.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Beteiligungs AG
|Untermainanlage 1
|60329 Frankfurt am Main
|Germany
|Internet:
|www.dbag.de
|LEI Code:
|529900I88AOT7YXRMQ23
|End of News
|EQS News Service
|
107932 10.11.2026 CET/CEST
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|Warburg Research
|06.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
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|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|05.11.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
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|Deutsche Beteiligungs Hold
|Jefferies & Company Inc.
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