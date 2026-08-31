Deutsche Beteiligungs Aktie

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WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7

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31.08.2026 17:55:40

EQS-DD: Deutsche Beteiligungs AG: Tom Alzin, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

31.08.2026 / 17:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Tom
Nachname(n): Alzin

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Beteiligungs AG

b) LEI
529900I88AOT7YXRMQ23 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1TNUT7

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
21,00 EUR 53.088,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
21,0000 EUR 53.088,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
28.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Beteiligungs AG
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.dbag.de
LEI Code: 529900I88AOT7YXRMQ23



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106832  31.08.2026 CET/CEST





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