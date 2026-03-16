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Deutsche Beteiligungs Aktie

Deutsche Beteiligungs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7

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16.03.2026 09:56:07

EQS-DD: Deutsche Beteiligungs AG: Tom Alzin, Kauf (in Erfüllung einer anstellungsvertraglichen Anlageverpflichtung)




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.03.2026 / 09:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Tom
Nachname(n): Alzin

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Beteiligungs AG

b) LEI
529900I88AOT7YXRMQ23 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1TNUT7

b) Art des Geschäfts
Kauf (in Erfüllung einer anstellungsvertraglichen Anlageverpflichtung)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
24,70 EUR 24.700,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
24,70 EUR 24.700,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


16.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Beteiligungs AG
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.dbag.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103692  16.03.2026 CET/CEST





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