EQS-DD: Deutsche Beteiligungs AG: Tom Alzin, Kauf (in Erfüllung einer anstellungsvertraglichen Anlageverpflichtung)



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.03.2026 / 09:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Tom Nachname(n): Alzin

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Deutsche Beteiligungs AG

b) LEI

529900I88AOT7YXRMQ23

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1TNUT7

b) Art des Geschäfts

Kauf (in Erfüllung einer anstellungsvertraglichen Anlageverpflichtung)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 24,70 EUR 24.700,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 24,70 EUR 24.700,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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