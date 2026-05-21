EQS-DD: Deutsche Börse AG: Christian Peter Kromann, Verkauf von Aktien zum Ausgleich anfallender Steuern im Zusammenhang mit der Zuteilung von Aktien aus einem aktienbasierten ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



21.05.2026 / 14:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Christian Peter Nachname(n): Kromann

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Deutsche Börse AG

b) LEI

529900G3SW56SHYNPR95

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005810055

b) Art des Geschäfts

Verkauf von Aktien zum Ausgleich anfallender Steuern im Zusammenhang mit der Zuteilung von Aktien aus einem aktienbasierten Vergütungsprogramm der SimCorp A/S (Tochtergesellschaft der Deutsche Börse AG) im Zusammenhang mit seiner früheren Funktion als CEO dieser Tochtergesellschaft.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 259,584712 EUR 1.035.738,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 259,584712 EUR 1.035.738,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

21.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News



