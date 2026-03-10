Lufthansa Aktie

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

10.03.2026 12:36:11

EQS-DD: Deutsche Lufthansa AG: Karl Gernandt, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.03.2026 / 12:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Karl
Nachname(n): Gernandt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Lufthansa AG

b) LEI
529900PH63HYJ86ASW55 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0008232125

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
8,10 EUR 89.100,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
8,10 EUR 89.100,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Deutsche Börse Frankfurt
MIC: XFRA


10.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Lufthansa AG
Venloer Str. 151-153
50672 Köln
Deutschland
Internet: www.lufthansagroup.com/investor-relations



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103582  10.03.2026 CET/CEST





