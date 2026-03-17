pbb Aktie
WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001
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17.03.2026 16:49:14
EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Barkha Mehmedagic, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
17.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Pfandbriefbank AG
|Parkring 28
|85748 Garching
|Deutschland
|Internet:
|http://www.pfandbriefbank.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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103730 17.03.2026 CET/CEST
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