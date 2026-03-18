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WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001

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18.03.2026 11:06:14

EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.03.2026 / 11:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Jörn
Nachname(n): Joseph

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Pfandbriefbank AG

b) LEI
DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0008019001

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,766 EUR 4.149,00 EUR
2,770 EUR 5.540,00 EUR
2,782 EUR 11.128,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,7756 EUR 20.817,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
16.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradelink
MIC: VTLS


18.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG
Parkring 28
85748 Garching
Deutschland
Internet: http://www.pfandbriefbank.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103746  18.03.2026 CET/CEST





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