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WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001

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19.03.2026 15:33:14

EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Marcus Schulte, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.03.2026 / 15:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Marcus
Nachname(n): Schulte

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Pfandbriefbank AG

b) LEI
DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0008019001

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,822 EUR 28.220 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,8220 EUR 28.220,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.03.2026; UTC±0

f) Ort des Geschäfts
Name: UBS
MIC: UBSI


19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG
Parkring 28
85748 Garching
Deutschland
Internet: http://www.pfandbriefbank.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103826  19.03.2026 CET/CEST





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