08.04.2026 17:14:12

EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, Anspruch auf Übertragung von 92,3661 Aktien ohne Zuzahlung in Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm (Share Matching Scheme).




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.04.2026 / 17:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Hendrik
Nachname(n): Venter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Post AG

b) LEI
8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005552004

b) Art des Geschäfts
Anspruch auf Übertragung von 92,3661 Aktien ohne Zuzahlung in Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm (Share Matching Scheme).
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,0000 EUR 0,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,0000 EUR 0,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104320  08.04.2026 CET/CEST





