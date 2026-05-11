DHL Group Aktie

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

11.05.2026 16:36:30

EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, Purchase of 283.608 shares as an automatic reinvestment of dividends in connection with the participation in an employee share offering (share matching plan).




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

11.05.2026 / 16:35 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Hendrik
Last name(s): Venter

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Deutsche Post AG

b) LEI
8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005552004

b) Nature of the transaction
Purchase of 283.608 shares as an automatic reinvestment of dividends in connection with the participation in an employee share offering (share matching plan).
Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
46.834283 EUR 13,282.5773 EUR

e) Date of the transaction
08/05/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


Company: Deutsche Post AG
Company: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Germany
Internet: www.group.dhl.com



 
