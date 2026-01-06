Deutsche Telekom Aktie

06.01.2026 18:47:08

EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Dana Langheim, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.01.2026 / 18:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dana
Nachname(n): Langheim

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Thorsten
Nachname(n): Langheim
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Telekom AG

b) LEI
549300V9QSIG4WX4GJ96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005557508

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
27,80 EUR 194.600,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
27,80 EUR 194.600,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


06.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.telekom.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102752  06.01.2026 CET/CEST





05.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11.12.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
28.11.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
