Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|
06.01.2026 18:47:08
EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Dana Langheim, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
06.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.telekom.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102752 06.01.2026 CET/CEST
Analysen zu Deutsche Telekom AGmehr Analysen
|05.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
