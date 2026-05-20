Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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20.05.2026 16:30:50
EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Dr. Feri Abolhassan Pur-Moghaddam, Kauf von Aktien zur Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Share Matching Plan der Deutschen Telekom AG für Vorstandsmitglieder.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.telekom.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
105028 20.05.2026 CET/CEST
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