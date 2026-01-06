Deutsche Telekom Aktie

06.01.2026 18:38:07

EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Marla Langheim, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

06.01.2026 / 18:37 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Marla
Last name(s): Langheim

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Thorsten
Last name(s): Langheim
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Deutsche Telekom AG

b) LEI
549300V9QSIG4WX4GJ96 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005557508

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
27.80 EUR 194,600.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
27.80 EUR 194,600.00 EUR

e) Date of the transaction
02/01/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: xetra
MIC: XETR


06.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Germany
Internet: www.telekom.com



 
End of News EQS News Service




102754  06.01.2026 CET/CEST





