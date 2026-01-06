Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|
06.01.2026 18:38:06
EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Marla Langheim, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
06.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.telekom.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102754 06.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
07.01.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.01.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
07.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse Frankfurt: TecDAX mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
07.01.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
07.01.26