Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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19.05.2026 17:00:41
EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Petra Steffi Kreusel, Kauf von Aktien im Rahmen des Share Matching Plans der Deutschen Telekom AG.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
19.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.telekom.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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104990 19.05.2026 CET/CEST
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|EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Petra Steffi Kreusel, Purchase of shares as part of Deutsche Telekom AG's share matching plan. (EQS Group)
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