EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Petra Steffi Kreusel, Kauf von Aktien im Rahmen des Share Matching Plans der Deutschen Telekom AG.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.05.2026 / 17:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Petra Steffi Nachname(n): Kreusel

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Deutsche Telekom AG

b) LEI

549300V9QSIG4WX4GJ96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005557508

b) Art des Geschäfts

Kauf von Aktien im Rahmen des Share Matching Plans der Deutschen Telekom AG.





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 27,86 EUR 9.973,88 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 27,86 EUR 9.973,88 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

19.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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