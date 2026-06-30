Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|
30.06.2026 14:00:46
EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Rodrigo Francisco Diehl, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.telekom.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
105844 30.06.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
14:00
|EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Rodrigo Francisco Diehl, buy (EQS Group)
|
14:00
|EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Rodrigo Francisco Diehl, Kauf (EQS Group)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 legt mittags zu (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)