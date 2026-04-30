Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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30.04.2026 14:20:16
EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Rodrigo Francisco Diehl, Transfer of 6,066 shares at no extra cost under Deutsche Telekom AG's Share Matching Plan for members of the Board of Management.
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
30.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Germany
|Internet:
|www.telekom.com
|End of News
|EQS News Service
|
104578 30.04.2026 CET/CEST
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|EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Rodrigo Francisco Diehl, Transfer of 6,066 shares at no extra cost under Deutsche Telekom AG's Share Matching Plan for members of the Board of Management. (EQS Group)
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30.04.26
|EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Rodrigo Francisco Diehl, Übertragung von 6.066 Aktien ohne Zuzahlung im Rahmen des Share Matching Plans der Deutschen Telekom AG für Vorstandsmitglieder. (EQS Group)
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