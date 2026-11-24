DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|
24.11.2026 20:41:43
EQS-DD: Deutz AG: Akaroa Invest GmbH & Co. KG, Acquisition of 8,776,691 shares by way of contribution without consideration; no connection with an employee share programme
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
24.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|DEUTZ Aktiengesellschaft
|Ottostraße 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Germany
|Internet:
|www.deutz.com
|LEI Code:
|5299005DETTV58V2PP63
|End of News
|EQS News Service
|
108340 24.11.2026 CET/CEST
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