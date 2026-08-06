EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Simone Voggenreiter, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



06.08.2026 / 16:35 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: Dr. First name: Simone Last name(s): Voggenreiter

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: Dr. First name: Dietmar Last name(s): Voggenreiter Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

DEUTZ AG

b) LEI

5299005DETTV58V2PP63

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0006305006

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 10.01 EUR 10,010.00 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 10.0100 EUR 10,010.0000 EUR

e) Date of the transaction

06/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: Société Générale MIC: XSGA

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

06.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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