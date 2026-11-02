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WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

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02.11.2026 11:15:15

EQS-DD: Deutz AG: Melanie Freytag, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.11.2026 / 11:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Melanie
Nachname(n): Freytag

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
DEUTZ AG

b) LEI
5299005DETTV58V2PP63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006305006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
9,64 EUR 1.224,28 EUR
9,635 EUR 25.147,35 EUR
9,635 EUR 10.020,40 EUR
9,635 EUR 4.046,70 EUR
9,635 EUR 3.343,35 EUR
9,635 EUR 4.393,56 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
9,6351 EUR 48.175,6400 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Internet: www.deutz.com
LEI Code: 5299005DETTV58V2PP63



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107732  02.11.2026 CET/CEST





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