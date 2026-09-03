DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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03.09.2026 16:01:42

EQS-DD: DHL AG: Hendrik Venter, Sale of 2.227 shares for the settlement of tax and levy liabilities in connection with the participation in an employee share offering (performance share plan).




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

03.09.2026 / 16:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Hendrik
Last name(s): Venter

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
DHL AG

b) LEI
8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005552004

b) Nature of the transaction
Sale of 2.227 shares for the settlement of tax and levy liabilities in connection with the participation in an employee share offering (performance share plan).
Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
55.1057 EUR 122,720.3538 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
55.1057 EUR 122,720.3538 EUR

e) Date of the transaction
02/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Cboe Europe -DXE Periodic (NL)
MIC: BEUP


03.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Germany
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78



 
End of News EQS News Service




106868  03.09.2026 CET/CEST





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