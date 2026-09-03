DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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03.09.2026 16:01:42

EQS-DD: DHL AG: Hendrik Venter, Verkauf von 2.227 Aktien zur Begleichung von Steuer- und Abgabenverbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.09.2026 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Hendrik
Nachname(n): Venter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
DHL AG

b) LEI
8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005552004

b) Art des Geschäfts
Verkauf von 2.227 Aktien zur Begleichung von Steuer- und Abgabenverbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm (Performance Share Plan).
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
55,1057 EUR 122.720,3538 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
55,1057 EUR 122.720,3538 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Cboe Europe -DXE Periodic (NL)
MIC: BEUP


03.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com
LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106868  03.09.2026 CET/CEST





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