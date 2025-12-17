Con Value Aktie

Con Value für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 590067 / ISIN: DE0005900674

17.12.2025 14:35:04

EQS-DD: Diok One AG: Rock-Estate GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.12.2025 / 14:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Rock-Estate GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Christoph
Nachname(n): Krieger
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Diok One AG

b) LEI
8945004AFK39BLI0S128 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005900674

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,001 EUR 1.475,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,001 EUR 1.475,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


17.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Diok One AG
Kleingedankstr. 11a
50677 Köln
Deutschland
Internet: www.diok-one.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102542  17.12.2025 CET/CEST





