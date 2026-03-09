Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
|
09.03.2026 16:11:11
EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
09.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Douglas AG
|Luise-Rainer-Strasse 7-11
|40235 Düsseldorf
|Germany
|End of News
|EQS News Service
|
103570 09.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Douglas AG
|
09.03.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.03.26
|EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., buy (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., Kauf (EQS Group)
|
09.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.03.26
|EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., buy (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., Kauf (EQS Group)
|
06.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
06.03.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Douglas AG
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Douglas AG
|10,66
|4,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.