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WKN: 555060 / ISIN: DE0005550602

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28.10.2026 12:42:35

EQS-DD: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dr. Heinrich Dräger GmbH, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

28.10.2026 / 12:41 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Dr. Heinrich Dräger GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Stefan
Last name(s): Dräger
Position: Member of the managing body

b) Amendment
Correction of price and volume information.

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Drägerwerk AG & Co. KGaA

b) LEI
5493005UFVHY0PPNKD75 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005550602

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
73.60 EUR 344,227.20 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
73.6000 EUR 344,227.2000 EUR

e) Date of the transaction
27/10/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


28.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany
Internet: www.draeger.com
LEI Code: 5493005UFVHY0PPNKD75



 
End of News EQS News Service




107678  28.10.2026 CET/CEST





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