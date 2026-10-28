EQS-DD: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dr. Heinrich Dräger GmbH, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



28.10.2026 / 12:41 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: Dr. Heinrich Dräger GmbH

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Stefan Last name(s): Dräger Position: Member of the managing body

b) Amendment

Correction of price and volume information.

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Drägerwerk AG & Co. KGaA

b) LEI

5493005UFVHY0PPNKD75

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0005550602

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 73.60 EUR 344,227.20 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 73.6000 EUR 344,227.2000 EUR

e) Date of the transaction

27/10/2026; UTC+1

f) Place of the transaction

Outside a trading venue

a) Namea) Position / statusb) Amendmenta) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

28.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News



