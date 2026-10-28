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28.10.2026 12:42:35

EQS-DD: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dr. Heinrich Dräger GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.10.2026 / 12:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Dr. Heinrich Dräger GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Stefan
Nachname(n): Dräger
Position: Vorstand

b) Berichtigung
Korrektur der Angaben zu Preis und Volumen.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Drägerwerk AG & Co. KGaA

b) LEI
5493005UFVHY0PPNKD75 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005550602

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
73,60 EUR 344.227,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
73,6000 EUR 344.227,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


28.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Deutschland
Internet: www.draeger.com
LEI Code: 5493005UFVHY0PPNKD75



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107678  28.10.2026 CET/CEST





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