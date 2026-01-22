EQS-DD: Einhell Germany AG: Green Oak Foundation, Die Green Oak Foundation hat eine Bank im Rahmen einer Dauerorder beauftragt, wöchentlich am Donnerstag 400 Stk. Vorzugsaktien der Einhell ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.01.2026 / 13:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Green Oak Foundation

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Andreas Nachname(n): Kroiss Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Einhell Germany AG

b) LEI

529900WKT7CENGR4UW29

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A40ESU3

b) Art des Geschäfts

Die Green Oak Foundation hat eine Bank im Rahmen einer Dauerorder beauftragt, wöchentlich am Donnerstag 400 Stk. Vorzugsaktien der Einhell Germany AG zu erwerben. Sollte der jeweilige Donnerstag kein Xetra-Handelstag sein, ist die Order am darauffolgenden Börsenhandelstag, der zugleich Bankarbeitstag der ausführenden Bank ist, auszuführen. Die Ausführung der Order kann je nach Orderlage in Teildurchführungen, auch über mehrere Tage erfolgen. Der Dauerauftrag hat eine Laufzeit vom 22.01.2026 bis 18.06.2026.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

21.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA FFT MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

22.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News



