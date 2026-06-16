Einhell Germany vz. Aktie

Einhell Germany vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ESU / ISIN: DE000A40ESU3

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16.06.2026 10:14:51

EQS-DD: Einhell Germany AG: Green Oak Foundation, Die Green Oak Foundation hat eine Bank im Rahmen einer Dauerorder beauftragt, wöchentlich am Donnerstag 400 Stk. Vorzugsaktien der Einhell ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.06.2026 / 10:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Green Oak Foundation

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas
Nachname(n): Kroiss
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Einhell Germany AG

b) LEI
529900WKT7CENGR4UW29 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40ESU3

b) Art des Geschäfts
Die Green Oak Foundation hat eine Bank im Rahmen einer Dauerorder beauftragt, wöchentlich am Donnerstag 400 Stk. Vorzugsaktien der Einhell Germany AG zu erwerben. Sollte der jeweilige Donnerstag kein Xetra-Handelstag sein, ist die Order am darauffolgenden Börsenhandelstag, der zugleich Bankarbeitstag der ausführenden Bank ist, auszuführen. Die Ausführung der Order kann je nach Orderlage in Teildurchführungen, auch über mehrere Tage erfolgen. Der Dauerauftrag hat eine Laufzeit vom 25.06.2026 bis 07.01.2027.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
15.06.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA FFT
MIC: XETR


16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Deutschland
Internet: www.einhell.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105544  16.06.2026 CET/CEST





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