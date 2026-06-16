Einhell Germany vz. Aktie
WKN DE: A40ESU / ISIN: DE000A40ESU3
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16.06.2026 10:14:51
EQS-DD: Einhell Germany AG: Green Oak Foundation, Die Green Oak Foundation hat eine Bank im Rahmen einer Dauerorder beauftragt, wöchentlich am Donnerstag 400 Stk. Vorzugsaktien der Einhell ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Einhell Germany AG
|Wiesenweg 22
|94405 Landau/Isar
|Deutschland
|Internet:
|www.einhell.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105544 16.06.2026 CET/CEST
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Aktien in diesem Artikel
|Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
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