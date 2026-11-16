Einhell Germany vz. Aktie

Einhell Germany vz. ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ESU / ISIN: DE000A40ESU3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.11.2026 13:27:39

EQS-DD: Einhell Germany AG: Michael Brunner, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

16.11.2026 / 13:27 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Michael
Last name(s): Brunner

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Einhell Germany AG

b) LEI
529900WKT7CENGR4UW29 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A40ESU3

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
66.90 EUR 6,690.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
66.9000 EUR 6,690.0000 EUR

e) Date of the transaction
12/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: QUOTRIX
MIC: XDUS


16.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Germany
Internet: www.einhell.com
LEI Code: 529900WKT7CENGR4UW29



 
End of News EQS News Service




108008  16.11.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt

mehr Nachrichten

Analysen zu Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt

mehr Analysen
12.11.26 Einhell Germany vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Einhell Germany vz. Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 64,90 -0,76% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fallen zurück -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gibt am Montag ab. Der deutsche Aktienmarkt fällt ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen