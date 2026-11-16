Einhell Germany vz. Aktie
WKN DE: A40ESU / ISIN: DE000A40ESU3
|
16.11.2026 13:27:39
EQS-DD: Einhell Germany AG: Michael Brunner, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
16.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Einhell Germany AG
|Wiesenweg 22
|94405 Landau/Isar
|Germany
|Internet:
|www.einhell.com
|LEI Code:
|529900WKT7CENGR4UW29
|End of News
|EQS News Service
|
108008 16.11.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
|
13:27
|EQS-DD: Einhell Germany AG: Michael Brunner, Kauf (EQS Group)
|
13:27
|EQS-DD: Einhell Germany AG: Michael Brunner, buy (EQS Group)
|
11.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der SDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
11.11.26
|Einhell-Aktie sinkt: Renditeziel für 2026 leicht reduziert (dpa-AFX)
|
11.11.26
|ROUNDUP: Einhell dämpft Renditeziel für 2026 - Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
11.11.26
|EQS-News: Einhell grows in the first nine months of 2026 and strengthens its financial position (EQS Group)
|
11.11.26
|EQS-News: Einhell wächst in den ersten neun Monaten 2026 und stärkt seine Finanzbasis (EQS Group)
|
10.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
|12.11.26
|Einhell Germany vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Einhell Germany vz. Buy
|Warburg Research
|12.11.26
|Einhell Germany vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Einhell Germany vz. Buy
|Warburg Research
|12.11.26
|Einhell Germany vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Einhell Germany vz. Buy
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
|64,90
|-0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen zurück -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gibt am Montag ab. Der deutsche Aktienmarkt fällt ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.