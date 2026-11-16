Einhell Germany vz. Aktie

Einhell Germany vz. ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ESU / ISIN: DE000A40ESU3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.11.2026 13:27:39

EQS-DD: Einhell Germany AG: Michael Brunner, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.11.2026 / 13:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Michael
Nachname(n): Brunner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Einhell Germany AG

b) LEI
529900WKT7CENGR4UW29 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40ESU3

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
66,90 EUR 6.690,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
66,9000 EUR 6.690,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: QUOTRIX
MIC: XDUS


16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Deutschland
Internet: www.einhell.com
LEI Code: 529900WKT7CENGR4UW29



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




108008  16.11.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt

mehr Nachrichten

Analysen zu Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt

mehr Analysen
12.11.26 Einhell Germany vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Einhell Germany vz. Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 64,90 -0,76% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fallen zurück -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gibt am Montag ab. Der deutsche Aktienmarkt fällt ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen