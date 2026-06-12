EQS-DD: electrovac AG: Dieter Thumfart, Erwerb von Aktien von der Electrovac Holding AG im Zusammenhang mit der im Wertpapierprospekt beschriebenen IPO-Bonusvereinbarung; der Kaufpreis entspricht ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.06.2026 / 11:40 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Dieter Nachname(n): Thumfart

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

electrovac AG

b) LEI

5299008TJ4LODTQQNQ85

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A420ZL4

b) Art des Geschäfts

Erwerb von Aktien von der electrovac Holding AG im Zusammenhang mit der im Wertpapierprospekt beschriebenen IPO-Bonusvereinbarung; der Kaufpreis entspricht dem Angebotspreis.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 7,80 EUR 667.126,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 7,8000 EUR 667.126,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

12.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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