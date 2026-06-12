electrovac Aktie

electrovac für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A420ZL / ISIN: DE000A420ZL4

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12.06.2026 11:41:01

EQS-DD: electrovac AG: Dieter Thumfart, Erwerb von Aktien von der Electrovac Holding AG im Zusammenhang mit der im Wertpapierprospekt beschriebenen IPO-Bonusvereinbarung; der Kaufpreis entspricht ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.06.2026 / 11:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dieter
Nachname(n): Thumfart

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
electrovac AG

b) LEI
5299008TJ4LODTQQNQ85 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A420ZL4

b) Art des Geschäfts
Erwerb von Aktien von der electrovac Holding AG im Zusammenhang mit der im Wertpapierprospekt beschriebenen IPO-Bonusvereinbarung; der Kaufpreis entspricht dem Angebotspreis.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,80 EUR 667.126,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
7,8000 EUR 667.126,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


12.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: electrovac AG
Anglstraße 4
94121 Salzweg
Deutschland
Internet: https://www.electrovac.com/

IPO geplant / intended to be listed;


 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105498  12.06.2026 CET/CEST





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