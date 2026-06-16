Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|
16.06.2026 16:24:43
EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Burkhard von Spreckelsen, sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
16.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Germany
|Internet:
|http://www.elmos.com
|End of News
|EQS News Service
|
105566 16.06.2026 CET/CEST
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