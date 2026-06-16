Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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16.06.2026 16:24:43

EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Burkhard von Spreckelsen, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

16.06.2026 / 16:24 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Burkhard
Last name(s): von Spreckelsen

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Chief Development Officer

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Elmos Semiconductor SE

b) LEI
529900UMKKDCAP4P4H63 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005677108

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
176.20 EUR 73,123.00 EUR
176.20 EUR 2,643.00 EUR
176.20 EUR 3,347.80 EUR
176.20 EUR 8,810.00 EUR
176.00 EUR 9,328.00 EUR
176.20 EUR 4,405.00 EUR
176.00 EUR 1,760.00 EUR
176.00 EUR 8,800.00 EUR
175.80 EUR 9,844.80 EUR
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175.80 EUR 7,032.00 EUR
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175.60 EUR 66,201.20 EUR
175.40 EUR 17,540.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
175.7358 EUR 333,898.0000 EUR

e) Date of the transaction
15/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


16.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Germany
Internet: http://www.elmos.com



 
End of News EQS News Service




105566  16.06.2026 CET/CEST





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