Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|
18.08.2025 18:06:02
EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Veräußerung von Aktien zur Begleichung von Steuerschulden im Rahmen der aktienbasierten Vorstandsvergütung.
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.elmos.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
100230 18.08.2025 CET/CEST
Analysen zu Elmos Semiconductormehr Analysen
|01.08.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|29.07.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
