WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

18.08.2025 18:06:02

EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Veräußerung von Aktien zur Begleichung von Steuerschulden im Rahmen der aktienbasierten Vorstandsvergütung.




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.08.2025 / 18:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Jan
Nachname(n): Dienstuhl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Elmos Semiconductor SE

b) LEI
529900UMKKDCAP4P4H63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts
Veräußerung von Aktien zur Begleichung von Steuerschulden im Rahmen der aktienbasierten Vorstandsvergütung.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
87,10 EUR 10.887,50 EUR
87,00 EUR 10.875,00 EUR
87,00 EUR 10.875,00 EUR
87,00 EUR 10.875,00 EUR
87,00 EUR 10.875,00 EUR
87,00 EUR 10.875,00 EUR
88,90 EUR 11.112,50 EUR
88,90 EUR 11.112,50 EUR
88,90 EUR 11.112,50 EUR
88,90 EUR 11.112,50 EUR
88,90 EUR 22.225,00 EUR
88,20 EUR 8.820,00 EUR
88,20 EUR 8.820,00 EUR
88,10 EUR 11.012,50 EUR
88,10 EUR 11.012,50 EUR
88,10 EUR 11.012,50 EUR
88,10 EUR 11.012,50 EUR
88,10 EUR 11.012,50 EUR
88,10 EUR 11.012,50 EUR
88,10 EUR 4.405,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
88,0230 EUR 220.057,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: TRADEGATE EXCHANGE
MIC: TGAT


18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Internet: http://www.elmos.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100230  18.08.2025 CET/CEST





01.08.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
31.07.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
29.07.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.25 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
