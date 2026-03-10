Elmos Semiconductor Aktie

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

10.03.2026 13:02:07

EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Zuteilung von 6.500 Aktien als Vergütungsbestandteil im Rahmen der Vorstandsvergütung (eigene Aktien des Emittenten). Es handelt sich um eine ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.03.2026 / 13:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Jan
Nachname(n): Dienstuhl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Elmos Semiconductor SE

b) LEI
529900UMKKDCAP4P4H63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts
Zuteilung von 6.500 Aktien als Vergütungsbestandteil im Rahmen der Vorstandsvergütung (eigene Aktien des Emittenten). Es handelt sich um eine aktienbasierte Vergütung mit automatischer Zuteilung.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
09.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Internet: http://www.elmos.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103588  10.03.2026 CET/CEST





