ElringKlinger Aktie
WKN: 785602 / ISIN: DE0007856023
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15.09.2026 14:51:44
EQS-DD: ElringKlinger AG: Dirk Oltmann Willers, Die Aktien wurden von der ElringKlinger AG als Teil der variablen Vorstandsvergütung (Long Term Incentive) mit einer Sperrfrist von 4 Jahren ...
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a) Name
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b) Art des Geschäfts
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e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ElringKlinger AG
|Max-Eyth-Straße 2
|72581 Dettingen/Erms
|Deutschland
|Internet:
|www.elringklinger.de
|LEI Code:
|529900QDISXXZ2D1Q489
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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107080 15.09.2026 CET/CEST
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Aktien in diesem Artikel
|ElringKlinger AG
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