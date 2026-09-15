ElringKlinger Aktie

ElringKlinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 785602 / ISIN: DE0007856023

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15.09.2026 14:51:44

EQS-DD: ElringKlinger AG: Dirk Oltmann Willers, Die Aktien wurden von der ElringKlinger AG als Teil der variablen Vorstandsvergütung (Long Term Incentive) mit einer Sperrfrist von 4 Jahren ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.09.2026 / 14:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dirk Oltmann
Nachname(n): Willers

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ElringKlinger AG

b) LEI
529900QDISXXZ2D1Q489 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007856023

b) Art des Geschäfts
Die Aktien wurden von der ElringKlinger AG als Teil der variablen Vorstandsvergütung (Long Term Incentive) mit einer Sperrfrist von 4 Jahren übertragen.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
5,1373 EUR 8.980 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
5,1373 EUR 8.980,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
14.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms
Deutschland
Internet: www.elringklinger.de
LEI Code: 529900QDISXXZ2D1Q489



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107080  15.09.2026 CET/CEST





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