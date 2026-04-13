ElringKlinger Aktie

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WKN: 785602 / ISIN: DE0007856023

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13.04.2026 14:16:12

EQS-DD: ElringKlinger AG: Dirk Oltmann Willers, The shares were awarded by ElringKlinger AG as part of the variable Executive Board compensation (Long Term Incentive) with a four-year blocking period.




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

13.04.2026 / 14:14 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Dirk Oltmann
Last name(s): Willers

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
ElringKlinger AG

b) LEI
529900QDISXXZ2D1Q489 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007856023

b) Nature of the transaction
The shares were awarded by ElringKlinger AG as part of the variable Executive Board compensation (Long Term Incentive) with a four-year blocking period.

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
5.1826 EUR 95,229.90 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
5.1826 EUR 95,229.9000 EUR

e) Date of the transaction
10/04/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


13.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms
Germany
Internet: www.elringklinger.de



 
End of News EQS News Service




104362  13.04.2026 CET/CEST





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