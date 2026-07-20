EQS-DD: Emerald Horizon AG: Florian Wagner, Verpfändung von 75.000 Aktien im Rahmen eines Lombardkreditgeschäfts



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.07.2026 / 16:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Florian Nachname(n): Wagner

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Emerald Horizon AG

b) LEI

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4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000A3UZE1

b) Art des Geschäfts

Verpfändung von 75.000 Aktien im Rahmen eines Lombardkreditgeschäfts

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0 EUR 0 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0 EUR 0 Stück

e) Datum des Geschäfts

16.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

20.07.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News



