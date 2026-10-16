EnviTec Biogas Aktie
WKN DE: A0MVLS / ISIN: DE000A0MVLS8
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16.10.2026 16:31:07
EQS-DD: EnviTec Biogas AG: 2. vLB GmbH & Co. KG, buy
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
16.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|EnviTec Biogas AG
|Industriering 10a
|49393 Lohne
|Germany
|Internet:
|www.envitec-biogas.de
|LEI Code:
|529900J2IRSW3ULWN521
|End of News
|EQS News Service
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107560 16.10.2026 CET/CEST
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Aktien in diesem Artikel
|EnviTec Biogas AG
|17,05
|0,00%
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