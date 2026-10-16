EnviTec Biogas Aktie

EnviTec Biogas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVLS / ISIN: DE000A0MVLS8

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16.10.2026 16:31:07

EQS-DD: EnviTec Biogas AG: 2. vLB GmbH & Co. KG, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

16.10.2026 / 16:30 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: 2. vLB GmbH & Co. KG

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Olaf
Last name(s): von Lehmden
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
EnviTec Biogas AG

b) LEI
529900J2IRSW3ULWN521 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A0MVLS8

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
15.468309 EUR 125,432.52 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
15.4683 EUR 125,432.5200 EUR

e) Date of the transaction
13/10/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Tradegate
MIC: TGAT


16.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: EnviTec Biogas AG
Industriering 10a
49393 Lohne
Germany
Internet: www.envitec-biogas.de
LEI Code: 529900J2IRSW3ULWN521



 
End of News EQS News Service




107560  16.10.2026 CET/CEST





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EnviTec Biogas AG 17,05 0,00% EnviTec Biogas AG

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