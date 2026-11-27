EnviTec Biogas Aktie
WKN DE: A0MVLS / ISIN: DE000A0MVLS8
|
27.11.2026 10:30:32
EQS-DD: EnviTec Biogas AG: 2. vLB GmbH & Co. KG, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
27.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|EnviTec Biogas AG
|Industriering 10a
|49393 Lohne
|Germany
|Internet:
|www.envitec-biogas.de
|LEI Code:
|529900J2IRSW3ULWN521
|End of News
|EQS News Service
|
108494 27.11.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EnviTec Biogas AG
|
10:30
|EQS-DD: EnviTec Biogas AG: 2. vLB GmbH & Co. KG, buy (EQS Group)
|
10:30
|EQS-DD: EnviTec Biogas AG: 2. vLB GmbH & Co. KG, buy (EQS Group)
|
10:30
|EQS-DD: EnviTec Biogas AG: 2. vLB GmbH & Co. KG, buy (EQS Group)
|
10:30
|EQS-DD: EnviTec Biogas AG: 2. vLB GmbH & Co. KG, Kauf (EQS Group)
|
10:30
|EQS-DD: EnviTec Biogas AG: 2. vLB GmbH & Co. KG, Kauf (EQS Group)
|
10:30
|EQS-DD: EnviTec Biogas AG: 2. vLB GmbH & Co. KG, Kauf (EQS Group)
|
24.11.26
|EQS-DD: EnviTec Biogas AG: 2. vLB GmbH & Co. KG, Kauf (EQS Group)
|
24.11.26
|EQS-DD: EnviTec Biogas AG: 2. vLB GmbH & Co. KG, Kauf (EQS Group)
Analysen zu EnviTec Biogas AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EnviTec Biogas AG
|18,60
|1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.