Ernst Russ Aktie

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WKN DE: A16107 / ISIN: DE000A161077

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27.05.2026 14:43:01

EQS-DD: Ernst Russ AG: Jochen Döhle, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.05.2026 / 14:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Jochen
Nachname(n): Döhle

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Ernst Russ AG

b) LEI
529900MP0OZ3LL80MX76 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A161077

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
8,20 EUR 306.393,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
8,2000 EUR 306.393,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


27.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ernst Russ AG
Elbchaussee 370
22609 Hamburg
Deutschland
Internet: www.ernst-russ.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105146  27.05.2026 CET/CEST





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