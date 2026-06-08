Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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08.06.2026 09:12:40
EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evonik Industries AG
|Rellinghauser Straße 1-11
|45128 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.evonik.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105368 08.06.2026 CET/CEST
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