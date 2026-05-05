EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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05.05.2026 13:40:36

EQS-DD: Evotec SE: Dr. Christian Wojczewski, Gesperrte Aktien gewährt als kurzfristige variable Vergütung (Bonus) für 2025 gemäß Evotecs Vergütungssystem.




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.05.2026 / 13:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Christian
Nachname(n): Wojczewski

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Evotec SE

b) LEI
529900F9KI6OYITO9B12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005664809

b) Art des Geschäfts
Gesperrte Aktien gewährt als kurzfristige variable Vergütung (Bonus) für 2025 gemäß Evotecs Vergütungssystem.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
5,456016 EUR 270.514,73 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
5,456016 EUR 270.514,73 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


05.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Deutschland
Internet: www.evotec.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104640  05.05.2026 CET/CEST





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