30.01.2026 18:08:08

EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, Erwerb von 6760 Aktien aufgrund von Vesting (Share Performance Plan 2017)




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.01.2026 / 18:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Cord
Nachname(n): Dohrmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Evotec SE

b) LEI
529900F9KI6OYITO9B12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005664809

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 6760 Aktien aufgrund von Vesting (Share Performance Plan 2017)
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
6,275936 EUR 42.425,33 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
6,275936 EUR 42.425,33 EUR

e) Datum des Geschäfts
28.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Deutschland
Internet: www.evotec.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103048  30.01.2026 CET/CEST





07.01.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
