EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|
30.01.2026 18:08:08
EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, Erwerb von 6760 Aktien aufgrund von Vesting (Share Performance Plan 2017)
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.evotec.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103048 30.01.2026 CET/CEST
Nachrichten zu EVOTEC SE
Analysen zu EVOTEC SE
|07.01.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|6,15
|-1,85%
